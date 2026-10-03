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Шняги.Нет

4 подписчика

40 мест, ради которых стоит копить на билет

40 мест, ради которых стоит копить на билет

На планете столько потрясающих уголков, что одной человеческой жизни на них попросту не хватит. А если добавить сюда ограниченный бюджет и отпуск в лучшем случае в двадцать рабочих дней, становится совсем грустно.

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