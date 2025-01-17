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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Неймар о Мбаппе в «ПСЖ»: «После прихода Месси он стал завидовать. У нас было хорошее партнерство, а потом несколько конфликтов и перемены в поведении»

«С Мбаппе у нас своя история, у нас была небольшая ссора, но он сыграл для нас важную роль, когда пришел.

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