Бригада «скорой» в Кремле: Дубцова поделилась тревожными кадрами

Певица призналась, что до сих пор борется с последствиями ковида. Ирина Дубцова Komsomolskaya Pravda/Global Look PressЕщё около недели назад остро стоял вопрос о возможной госпитализации болеющей Ирины Дубцовой, но предновогодняя гонка диктует свои артистам условия.