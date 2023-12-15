Бригада «скорой» в Кремле: Дубцова поделилась тревожными кадрами

Певица призналась, что до сих пор борется с последствиями ковида. Ирина Дубцова Komsomolskaya Pravda/Global Look PressЕщё около недели назад остро стоял вопрос о возможной госпитализации болеющей Ирины Дубцовой, но предновогодняя гонка диктует свои артистам условия.
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