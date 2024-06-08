🏔️ Начинаем день с полёта в горах Я такое люблю смотреть, а вот участвовать — ни-ни. Если кто не знал — это развлечение доступно у нас на курорте Газпром Альпика, на высоте 2256м.
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🏔️ Начинаем день с полёта в горах Я такое люблю смотреть, а вот участвовать — ни-ни. Если кто не знал — это развлечение доступно у нас на курорте Газпром Альпика, на высоте 2256м.