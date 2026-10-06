❗️Федеральный Центр оперативно отвечает на запросы и оказывает поддержку бизнесу Крыма Заместитель председателя Совета министров Республики Крым – министр финансов РК Ирина Кивико подчеркнула высокий уровень взаимодействия между местными властями и федеральным Центром в вопросах поддержки предпринимательства.
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