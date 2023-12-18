Global Look Press/Wiktor Dabkowski/ZUMAPRESS.com Россию нельзя победить на поле боя, а расширение НАТО является ошибкой, говорится в статье аналитика The New York, опубликованной в понедельник, 18 декабря.
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