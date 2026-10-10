Variety: Оливия Уайлд может поставить рекорд «Оскара»

Американская актриса Оливия Уайлд может поставить рекорд кинопремии «Оскар», пишет Variety.По данным издания, Оливия Уайлд может стать первой женщиной, которая за один и тот же фильм получит номинацию на «Оскар» как режиссер и актриса.
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