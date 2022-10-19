Бюджет ЕАО уточнён на 145 млн рублей. Средства направлены на социальные расходы и обеспечение комфортной жизни людей на территории, что является приоритетным направлением деятельности правительства ЕАО и главы региона Ростислава Гольдштейна, сообщает ИА ЕАОMedia.
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