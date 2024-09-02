Матч «Атланта» – «Индиана» стал самым просматриваемым на NBA TV в истории женской НБА

Встреча получила средний рейтинг 0,33 при среднем количестве в 617 000 зрителей. В прошлом сезоне НБА (регулярка и плей-офф) только одна игра привлекла больше внимания («Кавальерс» против «Уорриорз», 645 тысяч зрителей) До старта сезона-24 рекордная аудитория матча WNBA на NBA TV составляла 210 000 зрителей.