ВЦИОМ: работа ресурсов аналитического центра восстановлена

Работа сайта и базы данных ВЦИОМ полностью восстановлена. Об этом сообщили в Telegram-канале центра.«Технический сбой в работе публичных ресурсов успешно устранен.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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