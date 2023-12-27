Минобороны требует запретить генеративный ИИ. Военные обвиняют его в воздействии на россиян

Минобороны РФ выступило за запрет алгоритмов генеративного искусственного интеллекта, которые могут быть использованы для когнитивного воздействия на населениеКак сообщает CNews, замдиректора департамента информационных систем Минобороны Николай Лишин заявил на финале конкурса «Битва искусственных интеллектов», что использование зарубежных алгоритмов генеративного ИИ представляет угрозу для национальной безопасности России.