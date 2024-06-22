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РЖД запускает конкурс рисунков «Артэкспресс 2». О будущем Российских железных дорог

РЖД запускает конкурс рисунков «Артэкспресс 2». О будущем Российских железных дорог

«Российские железные дороги» вместе с нейросетью Kandinsky проводят конкурс цифровых рисунков о будущем Российских железных дорог «Артэкспресс 2»В номинации «Полвека вперед: цифровое будущее Байкало-Амурской магистрали» всем желающим предлагается продемонстрировать развитие легендарной железной дороги при помощи нейросети Kandinsky.

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