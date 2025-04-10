Казанские изобретатели разработали РЭБ «Рубин» и видеоприцел «Чернобог» для бойцов СВО

Автор: Альбина Шафеева Фото: Народный фронт «Все для победы!» Казанские изобретатели при поддержке «Кулибин-клуба» разработали систему радиоэлектронной борьбы «Рубин» и видеоприцел «Чернобог» дя бойцов СВО.
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