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Татар-информ

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Казанские изобретатели разработали РЭБ «Рубин» и видеоприцел «Чернобог» для бойцов СВО

Казанские изобретатели разработали РЭБ «Рубин» и видеоприцел «Чернобог» для бойцов СВО

Автор: Альбина Шафеева Фото: Народный фронт «Все для победы!» Казанские изобретатели при поддержке «Кулибин-клуба» разработали систему радиоэлектронной борьбы «Рубин» и видеоприцел «Чернобог» дя бойцов СВО.

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