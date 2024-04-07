Берем яичницу и заворачиваем ее в чесночный хлеб: гениальный рецепт с рынка

Во многих случаях яичница подается на тарелке вместе с хлебом и различными добавками. Однако на корейском рынке мы увидели более интересный подход: вместо того чтобы выкладывать яичницу на тарелку, заворачиваем её в тост с добавлением ароматного чеснока.