Берем яичницу и заворачиваем ее в чесночный хлеб: гениальный рецепт с рынка

Во многих случаях яичница подается на тарелке вместе с хлебом и различными добавками. Однако на корейском рынке мы увидели более интересный подход: вместо того чтобы выкладывать яичницу на тарелку, заворачиваем её в тост с добавлением ароматного чеснока.
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