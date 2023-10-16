Из России на экспорт. Как российский бизнес торгует на мировых маркетплейсах в условиях санкций

Согласно данным аналитического издания Insider Intelligence, к 2025 году объем розничных продаж электронной коммерции во всем мире может вырасти на 50 процентов, до 7,3 трлн долларов, и составит 24,5 процента общего объема розничных продаж.
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