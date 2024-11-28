AP: США объяснили чистой математикой требование к Киеву снизить возраст призыва

Призыв администрации президента США Джо Байдена к Украине снизить призывной возраст с 25 до 18 лет можно объяснить «чистой математикой», заявил Associated Press пожелавший сохранить анонимность представитель американских властей.
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