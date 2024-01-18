Вероятно, вы заменяете зубную щётку недостаточно часто

Если ваша зубная щётка служит вам так долго, что вы даже не помните, когда покупали её, то, возможно, вам стоит поспешить в ближайшую аптекуМы все должны менять зубные щётки (или головки зубных щёток, если ваша щётка электрическая) примерно каждые три-четыре месяца.
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