«iDeaWay»
ГлавнаяСаморазвитиеТехнологииДомЗдоровье и красотаХоббиЕдаЖизнь
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

«iDeaWay»

1 подписчик

Вероятно, вы заменяете зубную щётку недостаточно часто

Вероятно, вы заменяете зубную щётку недостаточно часто

Если ваша зубная щётка служит вам так долго, что вы даже не помните, когда покупали её, то, возможно, вам стоит поспешить в ближайшую аптекуМы все должны менять зубные щётки (или головки зубных щёток, если ваша щётка электрическая) примерно каждые три-четыре месяца.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх