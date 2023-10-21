Apple всё-таки выпустила обновлённый iPad 10, но только в Китае

Оказалось, что Apple всё же представила обновлённую версию iPad 10, но только в Китае. © Ferra.ru Характеристики этой версии такие же, как и у других планшетов, единственной особенностью является поддержка eSIM.
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