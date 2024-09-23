«Нарцисс вряд ли оставит в покое», — Алсу впервые о поведении Абрамова после развода

Кажется, Алсу, пережившую колоссальные эмоции во время развода с Яном Абрамовым, очень задели бывший супруг и его защитник, потому что после некоторых комментариев Добровинского та решила, что тоже не откажет себе в удовольствии сказать парочку слов о своих оппонентах.