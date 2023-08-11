Русская весна

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Русские бойцы показали трофейную британскую «Пуму» (ВИДЕО)

Русские бойцы показали трофейную британскую «Пуму» (ВИДЕО)

Бойцы Восточной группировки войск показали трофейную британскую бронемашину «Cougar». Такая техника стоит на вооружении более чем у 20 стран и позиционируется, как транспорт для пехоты с максимальным уровнем защиты от мин и взрывных устройств.

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Комментарии
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Иванов
Задолбали эти кошки разные. Я люблю кошек, но этих надо уничтожить.
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