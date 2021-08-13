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Дефицита стало меньше: депутаты утвердили поправки в бюджет Волгоградской области

Дефицита стало меньше: депутаты утвердили поправки в бюджет Волгоградской области

Как сообщает «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу облдумы, после принятых депутатами поправок доходная часть региональной казны увеличилась до 137,9 млрд рублей, расходная – до 140,7 млрд рублей.

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