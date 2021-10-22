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Представители Ирана и Турции рассмотрели последние события в Сирии

21 октября старший советник министра иностранных дел Ирана Али Асгар Хаджи и генеральный директор Министерства иностранных дел Турции Сельчук Унал рассмотрели последние события в Сирии, приветствуя шестой раунд переговоров по сирийской конституции.

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