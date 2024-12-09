Футболисту «Фиорентины» установят съемный дефибриллятор после остановки сердца

Полузащитнику «Фиорентины» Эдоардо Бове во вторник будет установлена съемная внутренняя дефибрилляция после того, как у него случилась остановка сердца на поле во время матча Серии А против «Интера» в прошлые выходные.
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