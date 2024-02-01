Массированная атака дронов небратьев обрушилась на регионы России

Силы противовоздушной обороны России утром отбили массированную атаку украинских беспилотников.По данным Минобороны России, около 6:30 утра была пресечена попытка боевиков Незалежной совершить террористическую атаку c применением беспилотников самолётного типа по объектам на территории России.
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