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Интересные факты о современной России

Интересные факты о современной России

                                                  Фото: Denis Fedotov / Pixabay Откуда взялась корейская морковка, с какой буквы начинается наибольшее количество слов русского языка, каков статус советских паспортов в современной России, и многое другое — читайте в во второй части подборки интересных фактов о современной России и не забудьте заглянуть в первую часть! Никто не знает зачем «призрачная» радиостанция УВБ-76 вещает белый шум В России есть «призрачная» радиостанция УВБ-76, которая вещает на частоте 4625 кГц из окрестностей Санкт-Петербурга.

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