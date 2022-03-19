Интересные факты о современной России

Фото: Denis Fedotov / Pixabay Откуда взялась корейская морковка, с какой буквы начинается наибольшее количество слов русского языка, каков статус советских паспортов в современной России, и многое другое — читайте в во второй части подборки интересных фактов о современной России и не забудьте заглянуть в первую часть! Никто не знает зачем «призрачная» радиостанция УВБ-76 вещает белый шум В России есть «призрачная» радиостанция УВБ-76, которая вещает на частоте 4625 кГц из окрестностей Санкт-Петербурга.