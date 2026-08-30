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Рыбаки в Ноябрьске выловили 150 кг рыбы на чемпионате «Мохтик»

Рыбаки в Ноябрьске выловили 150 кг рыбы на чемпионате «Мохтик»

В Ноябрьске прошел восьмой открытый чемпионат по рыболовному спорту «Мохтик». На озеро Ханто съехались больше 240 участников, включая гостей с Урала, сообщили в городской администрации.

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