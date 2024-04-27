Военнослужащие военной полиции приняли участие в акции «Живая память»

Акция «Живая память» направлена на увековечение памяти о людях, которые посвятили свою жизнь служению защиты Отечества.
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