«ВС России обвалили южный фронт»: Продвижение Армии РФ к Днепропетровщине, Константинополь наш, враг бросил всё и побежал: Новости СВО, 27.02.25 г.

Новости СВО, сегодня к утру 27 февраля 2025 г. новости войны на Украине, интерактивная карта боевых действий на Украине, Часов Яр новости сегодня, к утру 27.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- «Чёрное море горит, тонны боеприпасов рванули у границы Румынии»: В Киеве разнесли важнейший завод, трупы натовцев вывозят грузовиками: Новости СВО, на 24.02.25 г.
- «Назад никто не вернётся, здесь просто морг»: ВС России совершили прорыв на Сумщине, несколько подразделений врага «испарили»: Новости СВО, на 21.02.25 г.
- «Долгожданный ход Белоусова, до олигархов дошло, Донецк удивило решение по Ахметову**»: ВС России разнесли ключевые мосты, ж/д пути и порты врага: Новости СВО, на 22.02.25 г.
Свежие комментарии