Арсенал ракетного и артиллерийского вооружения Приморья отпраздновал 90-летие

Сегодня, 21 января, в Доме офицеров Российской армии прошло торжественное собрание и концерт, посвященные юбилею арсенала ракетного и артиллерийского вооружения 1 разряда 1063 Центра материально-технического обеспечения Восточного военного округа.
Сегодня, 21 января, в Доме офицеров Российской армии прошло торжественное собрание и концерт, посвященные юбилею арсенала ракетного и артиллерийского вооружения 1 разряда 1063 Центра материально-технического обеспечения Восточного военного округа.
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