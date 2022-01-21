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Арсенал ракетного и артиллерийского вооружения Приморья отпраздновал 90-летие

Арсенал ракетного и артиллерийского вооружения Приморья отпраздновал 90-летие

Сегодня, 21 января, в Доме офицеров Российской армии прошло торжественное собрание и концерт, посвященные юбилею арсенала ракетного и артиллерийского вооружения 1 разряда 1063 Центра материально-технического обеспечения Восточного военного округа.

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