В соцсетях распространяется информация о том, что тело найденной в Иртыше Евангелины было обмотано скотчем: мы узнали, что говорят об этом очевидцы и силовики.
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В соцсетях распространяется информация о том, что тело найденной в Иртыше Евангелины было обмотано скотчем: мы узнали, что говорят об этом очевидцы и силовики.