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Чемпионат мира по керлингу (жен). Канада поборется за выход в полуфинал с Данией, США – со Швецией

Сегодня на женском чемпионата мира по керлингу в Принс-Джордже пройдут матчи за выход в полуфинал и матчи 1/2 финала.

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