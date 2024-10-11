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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Александр Тарханов: «Гончаренко попытается не дать вылететь «Пари НН». Гарантий нет, 6–7 команд будут бороться за выживание» 

После 11 туров нижегородцы занимают в Мир РПЛ 12-е место. — Гончаренко — опытный и квалифицированный тренер.

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