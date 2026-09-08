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OpenAI выпустила Images 2.5 для ChatGPT: генерация быстрее на 50% и точнее правки

OpenAI выпустила Images 2.5 для ChatGPT: генерация быстрее на 50% и точнее правки

OpenAI обновила инструмент генерации изображений в ChatGPT, выпустив версию Images 2.5. Как сообщает компания, новая модель стала заметно быстрее, точнее выполняет инструкции и лучше справляется с серией последовательных правок.

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