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«В отличие от тебя, Нонна готовит супы»: как сценарист Борис Андроникашвили покорил Гурченко и Мордюкову, а покой нашёл с художницей

«В отличие от тебя, Нонна готовит супы»: как сценарист Борис Андроникашвили покорил Гурченко и Мордюкову, а покой нашёл с художницей

Сын репрессированного советского писателя и грузинской княжны, Борис Андроникашвили обладал редкой красотой, интеллектом и обаянием.

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