Прогноз погоды в Крыму на воскресенье. • Симферополь: +16°, облачно• Севастополь: +16°, пасмурно• Ялта: +18°, облачно• Алушта: +20°, облачно• Евпатория: +16°, облачно• Саки: +17°, облачно• Бахчисарай: +17°, облачно• Джанкой: +20°, облачно• Судак: +18°, облачно• Феодосия: +18°,.
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