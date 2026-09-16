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Камера Xiaomi поумнела настолько, что снимает цветное видео даже ночью. Xiaomi Smart Camera 5 Pro Full-Color Night Vision за $65 получила два объектива, 4K и локальный ИИ

Камера Xiaomi поумнела настолько, что снимает цветное видео даже ночью. Xiaomi Smart Camera 5 Pro Full-Color Night Vision за $65 получила два объектива, 4K и локальный ИИ

Видит людей, животных и даже слышит плач ребенка Xiaomi представила Smart Camera 5 Pro Full-Color Night Vision — свою первую домашнюю камеру наблюдения с цветным изображением круглосуточно (даже когда она работает в полной темноте).

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