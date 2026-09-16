Камера Xiaomi поумнела настолько, что снимает цветное видео даже ночью. Xiaomi Smart Camera 5 Pro Full-Color Night Vision за $65 получила два объектива, 4K и локальный ИИ

Видит людей, животных и даже слышит плач ребенка Xiaomi представила Smart Camera 5 Pro Full-Color Night Vision — свою первую домашнюю камеру наблюдения с цветным изображением круглосуточно (даже когда она работает в полной темноте).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым