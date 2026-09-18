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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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Самая холодная зима в истории СССР: Новый год 1979-го

Самая холодная зима в истории СССР: Новый год 1979-го

Вечером 31 декабря 1978 года жители СССР вовсю резали оливье и готовились смотреть «Иронию судьбы». Никто не мог знать, что уже через несколько часов всю страну накроет лютый мороз — совершенно неожиданный аномальный климатический сбой невероятной силы.

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