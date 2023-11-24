В Госдуме поддержали идею о выходном для россиян в чрезвычайной ситуации

Первый зампредседателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Елена Цунаева поддержала предложение МЧС предоставлять оплачиваемый выходной россиянам, пострадавшим от чрезвычайных ситуаций.
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