Медведчук: Зеленский превратил Украину в монстра, пожирающего своих граждан

Глава движения «Другая Украина», бывший лидер запрещённой на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук считает, что Владимир Зеленский превратил Украину в «обезумевшего бешеного монстра, пожирающего своих граждан».
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