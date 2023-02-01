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Овечкин против «Коламбуса»: 2-й матч без очков, 3 броска и «минус 1» за 16:30

Александр Овечкин остался без очков во 2-м матче подряд. Капитан «Вашингтона» не отметился результативными действиями в матче с «Коламбусом» (4:3 ОТ).

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