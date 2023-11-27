Пентагон в закрытом режиме обсудит российскую угрозу до 2050 года

Совет по оборонной политике Пентагона на следующей неделе, 5 и 6 декабря, проведет закрытые заседания, на которых планируется обсуждение стратегии США в отношении российской угрозы до 2050 года, – сообщают СМИ.
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