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Пентагон в закрытом режиме обсудит российскую угрозу до 2050 года

Пентагон в закрытом режиме обсудит российскую угрозу до 2050 года

Совет по оборонной политике Пентагона на следующей неделе, 5 и 6 декабря, проведет закрытые заседания, на которых планируется обсуждение стратегии США в отношении российской угрозы до 2050 года, – сообщают СМИ.

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