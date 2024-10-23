Суд пересмотрит пожизненный приговор экс-сенатору Арашукову и его отцу

Верховный суд России 23 октября начнет рассмотрение жалобы на приговор, вынесенный экс-сенатору от Карачаево-Черкесской Республики Рауфу Арашукову и его отцу Раулю, которые отбывают пожизненное наказание.
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