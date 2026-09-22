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Трагическая судьба звезды: что стало с Анной Шерлинг после ухода из «Следа»

Анна Шерлинг — имя, которое навечно останется в памяти поклонников российского телесериала «След». Её роль в этом популярном проекте сделала её узнаваемой и любимой многими зрителями.

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