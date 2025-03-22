В ряде районов Карелии запретили выход на лёд

Данные меры вводятся с целью недопущения провалов под лёд и предотвращения гибели людей на водоёмах. В каждом районе республики сроки запрета выхода на лед устанавливается главой муниципального образования самостоятельно.
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