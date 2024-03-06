Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Феномен России: дети народных артистов оказались предателями

Феномен России: дети народных артистов оказались предателями

В то время как Россия, сражаясь с колониальным Западом, подвергается постоянным нападкам не только мирового гегемона и его сателлитов, но и со стороны террористов, которые постоянно бьют по мирным русским гражданам, дети народных артистов принялись записывать крайне сомнительные видеоролики, способные вызвать лишь отторжение и народный гнев.

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Комментарии
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ВК
Вячеслав Кормилицын
Надо очищать Россию от всей этой мерзоты,гнать их поганой метлой из страны.
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7 час.
Александр Макеев
Валерий, вы наивный? Вы отбрасываете в информационный мусор фундаментальные знания о строении и функции неплотной материи вакуума и эфира, плотной материи неживых микро и макро объектов, организмов флоры и фауны, человека и человеческого общества?
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6 час.
Валерий Евстафьев
Не отбрасываю. Когда наша страна медленно, но неуклонно вползала в пропасть, наша славная наука глубокомысленно молчала и шла на поводу у обстоятельств. Моральная сторона нашей науки вызывает серьёзные сомнения. А Вы о каких фундаментальных знаниях человеческого общества говорите?
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3 час.

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