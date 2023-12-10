Киев может отказаться от участия в Олимпиаде-2024 из-за допуска россиян

В связи с решением Международного олимпийского комитета (МОК) разрешить российским спортсменам выступать в Париж-2024 в нейтральном статусе и соблюдении ряда условий, Украина рассмотрит возможность отказаться от участия в Олимпиаде-2024.
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