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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Аршавин об истекающем соглашении Родригао: «Зенит» вряд ли будет предлагать ему новый контракт»

В этом сезоне бразилец провел 7 матчей во всех турнирах и забил 1 гол. «Есть момент с Родригао, потому что у него через полгода заканчивается контракт.

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