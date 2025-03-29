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Кафельников о том, что Касаткина теперь представляет Австралию: «Не буду считать, что это потеря для нашего тенниса»

Кафельников о том, что Касаткина теперь представляет Австралию: «Не буду считать, что это потеря для нашего тенниса»

Накануне Касаткина сообщила, что будет представлять в туре Австралию. «Смена спортивного гражданства Касаткиной? Никак не отношусь к такому ее решению.

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