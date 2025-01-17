Трамп планирует объявить в США чрезвычайное положение: что случилось

ВАШИНГТОН, 17 января, ФедералПресс. Команда избранного президента США Дональда Трампа подготавливает объявление чрезвычайного положения с целью борьбы с нелегальной миграцией, сообщает издание Politico, ссылаясь на свои источники.
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