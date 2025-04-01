Долговременный уход для пожилых и инвалидов Ямала

Федеральный пилотный проект реализуется в округе больше года. Помощь получают более 200 северян. Сотрудники девяти социальных организаций, подведомственных департаменту социальной защиты населения ЯНАО, обеспечивают безопасность и надлежащий уход за нуждающимся.
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